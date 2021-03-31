الفيصل يشهد حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع

أمير مكة المكرّمة زار محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي

شهد أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد_الفيصل، اليوم، حفل إعادة تسيير رحلات #قطار_الحرمين السريع، وذلك بحضور محافظ جدة مشعل بن ماجد، وعدد من المسؤولين.

وزار الفيصل، محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى رحلاته اليوم (الأربعاء)، وتفقد الفيصل #قطار_الحرمين، الذي تنطلق رحلاته بين مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطتَي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ #جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـ #رابغ.

وتصل قدرة النقل اليومية لقطار الحرمين، إلى 54 رحلة، وسينقل القطار الواحد 417 مسافراً، بسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة.