"الغامدي" متحدثاً رسمياً لـ"الشؤون الإسلامية"

سيكون حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تعيين محمد بن جمعان الغامدي متحدثاً رسمياً للوزارة خلفاً لعبدالعزيز بن سعود العسكر.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام؛ لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً التي ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من أنشطة دعوية مختلفة تهم الرأي العام، مما يستدعي وجود متحدث رسمي يكون بمثابة حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام.

من جانبه، شكر الإعلامي محمد الغامدي، وزير الشؤون الإسلامية على ثقته ودعمه المستمر، الذي سيكون حافزاً له لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوزارة وإبراز رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.