"المغلوث": "التأشيرة السياحية" تساعد في رفع الإيرادات

قال: يعتبر من أهم القطاعات التي ركزت عليه الرؤية

أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، على أهمية التأشيرة السياحية لدخول المملكة؛ حيث إنها تساعد في استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب ورفع إيرادات قطاع السياحة، كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ضمن برامج رؤية المملكة 2030 ، والهادفة إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة، من خلال استحضار سلسلة من المبادرات التي تستهدف تقليص الاعتماد الرئيس على النفط ، من خلال إيجاد روافد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني ، يأتي من ضمنها القطاع السياحي.

وأضاف المغلوث : كانت التأشيرات بالمملكة تقتصر في الماضي على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين.

وتهدف خطط الإصلاح الاقتصادي إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 بدلًا من 27.9 مليار في 2015.

وأوضح المغلوث أن مبادرة «مواسم السعودية 2019» والتي تأتي نتاج جهود عدة جهات حكومية ، عملت منذ منتصف عام 2018 على إطلاق هذه المبادرة، تحت قيادة لجنة عليا يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، رئيس لجنة الفعاليات -حفظه الله-، وتشمل: وزارة الثقافة، الهيئة العامة للترفيه، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

ويشمل برنامج «مواسم السعودية 2019» العديد من البرامج المصممة خصيصاً لعدد من مناطق ومدن المملكة، التي تمتلك مقومات ثقافية وسياحية وتاريخية في العام الأول كمرحلة تجريبية.





وقال المغلوث: لقد تحسن الأداء في قطاع السياحة في المملكة من خلال تسهيل الزيارات، والتسهيل لزوار الحرمين الشريفين من معتمرين أو حجاج، رغم أنها ليست ذات هدف مادي ولكن تعتبر من الروافد المهمة في الجذب والتعريف بالمملكة.

وتعتبر السياحة اليوم صناعة، ووجود هيئة تعمل على خلق جذب سياحي للمملكة، من خلال استثمارات مقدرات المملكة الكبيرة سياحياً من كل الجوانب "طقس - تاريخ - الميزات - المواقع - الآثار" وغيرها، وهي من أهم العوامل في رفع مستوى الإنفاق والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر مولد لفرص العمل. وركزت الرؤية على استثمار كل مقدرات المملكة في ذلك، وأيضاً فتح المجال للمستثمرين في جذب استثمارات داخل المملكة.

وبين أن القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات التي ركزت عليها الرؤية؛ خاصة ما يتعلق برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث من المعروف أن القطاع السياحي لم يكن من القطاعات ذات الكفاءة ، ولم تتجاوز مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي 2.5 %، إلا أن التركيز عليه من قبل رؤية 2030 أعاد تشكيله من جديد، وتجب الإشادة بالدور الذي تقوم به هيئة السياحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع على أسس علمية، وموائمة مع القطاعات السياحية العالمية.

وقال المغلوث: أعتقد أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق في القطاع السياحي ربما ارتبط بالتشريعات والاستراتيجية المستقبلية للقطاع؛ كما أن بعض المشروعات السياحية المرتبطة بالقدية ونيوم والبحر الأحمر يمكن أن تكون ضمن نواة الإنجازات في القطاع. وأعتقد أن هناك رؤية جديدة للفنادق وقطاع الإيواء المستهدف، إضافة إلى الاستثمار الأمثل للجزر البحرية والشواطئ لتشكيل منظومة سياحية متكاملة، لافتاً إلى أن فتح باب التأشيرة السياحية سيدعم السياحة دون شك وسيحفز الاستثمار فيها.