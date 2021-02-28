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مع بدء أول سباق ليلي للسيارات الكهربائية في السعودية

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

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بدأ الموسم السابع من بطولة إيه بي بي فورمولا إي العالمية لسباق السيارات الكهربائية مع أول سباق ليلي في المملكة العربية السعودية. إن إيه بي بي تستغل حدود التكنولوجيا للمحافظة على الموارد وخلق مجتمع خالٍ من الانبعاثات الكربونية.



مع تلاشي الشفق ودخول الظلام في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، سوف تبدأ حقبة جديدة من بطولة إيه بي بي فورمولا إي العالمية لسباق السيارات الكهربائية. بدأت الجولات الافتتاحية للموسم السابع في منطقة الدرعية التاريخية، أحد مواقع التراث العالمي وفقًا لليونسكو، حيث سيكون الموقع الأول لانطلاق بطولة فورمولا أي العالمية FIA مما يشدد على مكانة السلسلة في قمة منافسة سباق رياضة السيارات هذه. والتزم السباق بإجراءات كوفيد 19 الاحترازية المتبعة وفقًا للتوجيهات المعلنة من السلطات المعنية مما يتيح لهذا الحدث أن يتم بطريقة آمنة ومسؤولة.



من خلال استضافة انطلاق الموسم للعام الثالث الجاري، كان السباق المزدوج أول سباق للسيارات الكهربائية يتم ليلاً بحلول الظلام. مضمار السباق بطول 2.5 كيلو متر يتضمن 21 دورة تحتضنها الجدران القديمة في الدرعية وسوف تتم الإضاءة من خلال أحدث تقنية إضاءة الليد موفرة الطاقة والتي تقلل من استهلاك الطاقة حتى 50 بالمائة مقارنة بالتقنية التي لا تستخدم تقنية الليد. سيتم توفير الطاقة اللازمة للحدث، بما في ذلك كشافات الليد، من خلال الوقود الحيوي.



قال ثيودور سويدجيمارك، عضو اللجنة التنفيذية للمجموعة المسؤول عن الاتصالات والاستدامة: "في إيه بي بي، ننظر إلى التكنولوجيا كعامل تمكين رئيس لمستقبل أكثر استدامة، وبطولة إيه بي بي فورمولا إي ABB FIA Formula E العالمية كمنصة رائعة لزيادة الإثارة والوعي بأحدث تقنيات التنقل الإلكتروني في العالم"عضو اللجنة التنفيذية المعاد رعايته للاتصالات والاستدامة.



إن عودة السلسلة إلى المملكة العربية السعودية تدعم رؤية المملكة 2030 في تنويع اقتصادها وتطوير قطاعات الخدمة العامة. إن هذه الرؤية تتفق في العديد من النواحي مع إستراتيجية الاستدامة الخاصة برؤية ايه بي بي 2020 كما أنها تهدف إلى جعل ايه بي بي تشارك بفعالية في عالم أكثر استدامة من خلال خلق مجتمع خالٍ من الانبعاثات الكربونية مع المحافظة على الموارد وتعزيز التقدم الاجتماعي.



تقوم إيه بي بي في المملكة العربية السعودية، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، بإدارة العديد من المصانع وورش تقديم الخدمات ومكاتب المبيعات. إن الخبرة الواسعة والكبيرة لرائد التقنية العالمية في دفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة، تعني أن الشركة قد وُضعت في مكانها المناسب تمامًا لتدعم المملكة في مشروعاتها العملاقة الناشئة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا ومشروع القدية ومشروع نيوم، بما في ذلك مشروع ذا لاين المعلن عنه حديثًا.



ذكر محمد الموسى، المدير العام، إيه بي بي في المملكة العربية السعودية: "انه مع وجودنا القوي محليًا لما يزيد على 70 عامًا في المملكة، لعبت إيه بي بي في المملكة العربية السعودية دورًا رئيسًا في المشروعات الكبرى في مجال الصناعة والبنية الأساسية في المملكة. مدعومةً بما يزيد على 130 عامًا من الخبرة العميقة في هذا المجال في الصناعات الخاصة بعملائنا. إن شركة إيه بي بي تعد رائدًا عالميًا في مجال التقنية وفي مجال تقديم حلول الروبوتات والاتمتة والكهربة والحركة، سوف نستمر في لعب دور رئيس لتلبية طموحات المملكة لبناء المدن الذكية والمشروعات العملاقة المختلفة كجزء من رؤية 2030".



في عام 2020، بدأت إيه بي بي مشروعها الأول لشاحن السيارات السكني الداخلي في المملكة العربية السعودية مما يقدم مجتمع سكني متطور في مدينة الرياض مع توفير شاحنات للسيارات الكهربائية تعد الرائدة في السوق. تقدم إيه بي بي نوعين من شاحنات ايه سي تيرا: حيث سيتم تركيب النوع الأول منها في أقبية مباني الشقق السكنية بينما سوف تستخدم النوع الآخر للفلل.



تعد ايه بي بي شريكًا في بطولة العالم لسباقات فورمولا اي للسيارات الكهربائية، وهي سلسلة سباقات دولية خاصة بسيارات السباق الكهربائية ذات المقعد الواحد. وتدعم هذه التقنية إجراء السباق في مضمار شوارع المدنية في جميع أنحاء العالم. لقد دخلت ايه بي بي سوق التنقل الإلكتروني مرة أخرى في عام 2020، واليوم باعت أكثر من 400.000 شاحن للسيارات الكهربائية في أكثر من 85 سوقًا، وأكثر من 20.000 شاحن سريع دي سي و 380.000 شاحن ايه سي بما في ذلك البيع من خلال تشارجدوت Chargedot.



تعد شركة إيه بي بي (ABBN: SIX Swiss Ex) شركة تقنية عالمية رائدة تعزز تحويل المجتمع والصناعة لتحقيق مستقبل أكثر إنتاجية وأكثر استدامة. ومن خلال ربط البرمجيات بمجالات الكهربة والروبوتات والأتمتة والحركة، فان إيه بي بي تدفع حدود التقنية لقيادة الأداء إلى مستويات جديدة. ومع تاريخ من التميز الذي يمتد إلى أكثر من 130 عامًا مضت، فإن نجاح إيه بي بي يقوده نحو 105.000 موظف موهوب فيما يزيد على 100 دولة حول العالم www.abb.com .