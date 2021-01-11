"ذا لاين".. هكذا أضفى ولي العهد بُعداً جمالياً يفوق مستوى التفكير البشري وتصوراته

وتيرة العمل في "نيوم" لا تهدأ.. الأرض البكر باتت معلماً جغرافياً بارزاً على خارطة العالم

أضفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم بُعداً جمالياً جديداً لمنطقة "نيوم" يفوق مستوى التفكير البشري وتصوراته، وذلك بإطلاقه يوم أمس مشروع "مدينة ذا لاين" التي سيجد فيها الإنسان متعته بعيداً عن صخب المدن وضجيجها، وينعم بالحياة العصرية وصفاء الذهن وسط تنوع بيئي بديع وأجواء مناخية مستقرة معظم الوقت يحل فيها البحر الأحمر ضيفاً على الصحراء، والجبل، والوادي في الشمال الغربي من المملكة.

ومنذ أن أطلق سمو ولي العهد مشروع نيوم في 24 أكتوبر 2017م، ووتيرة العمل بالمنطقة لا تهدأ فهي في عمل مستمر حتى تحولت الأرض البكر المتربعة على مساحة 26500 كم2 إلى معلم جغرافي بارز على خارطة العالم والمملكة على وجه الخصوص متمتعة بطبوغرافية عززت من روح العمل والتناغم ما بين عمارة المكان وطبيعته من خلال مشروعات تنموية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمنطقة كما في مشروع مدينة ذا لاين الذي سيحتفظ بـ95% من طبيعة نيوم، وُيسخّر التقنيات الحديثة لخدمة ساكني المدينة لينعموا برغد العيش في مدينة المستقبل.

ومشروع المدينة المليونية "ذا لاين" كما وصفها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. أحد المشروعات التنموية الضخمة في نيوم التي أكدت حجم الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها المملكة ولم يُستغل منها سوى 10% حسب ما أكد سموه في إحدى كلماته، وسيبدأ العمل على تطوير المدينة في الربع الأول من عام 2021م لتكون نموذجاً استثنائياً للمدن العصرية بطبيعتها الخلابة وإمكانياتها المتقدمة، ولتعزز من نجاح رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحول المملكة لنموذجٍ عالمي رائد في مختلف مجالات الحياة.

وسيجد الإنسان في مدينة "ذا لاين" إيقاع حياة جميلة تعج بالحراك البشري بعيداً عن عوادم السيارات والطرق المعبدة وانبعاثات الكربون لتلبي احتياجاته المعيشية بأساليب عصرية متطورة وسط طبيعة هادئة بكل مكوناتها البيئية، وتزخر على امتداد 170 كم بعناصر طبيعية وحيوية مختلفة تجتمع فيها نِعم الله: الماء، والهواء، والشمس، وهي عناصر يتأثر بها الإنسان في حياته ويطوع استخداماتها له من أجل استقرار معيشته، وإذا اجتمعت في لحظة جميلة فهي مصدر للإلهام والتفكر الممزوج بصفاء النفس في ملكوت الله الواسع.

ورؤية سمو ولي العهد الحديثة لمدينة "ذا لاين" تلبي رغبة الإنسان الباحث عن الهدوء لاسيما في هذا الوقت الذي غلبت فيه حركة التمدّن على الطبيعة، فهي مدينة طبيعية صحية مُبتكرة تُستخدم فيها تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات في تزاوج تام مع البيئة كجزء مما تختص به منطقة نيوم عن غيرها من المناطق من مزايا فريدة تتمثل في توفير حلول التنقل الذكية بدءاً من القيادة الذاتية حتى الطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، إلى جانب الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى بـ"الهواء الرقمي"، والتعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، والخدمات الرقمية المتكاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر: أتقدم بخالص الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على ما يوليه من اهتمام ورعاية دائمة لمشروع منطقة نيوم ومن ذلك إطلاقه يوم أمس مشروع مدينة ذا لاين وهذا الاهتمام جعل منطقة نيوم تزدهر في غضون أشهر معدودة، مؤكداً حرص سموه على جعل نيوم منطقة تتمتع ببيئة مثالية عالية الرفاهية خالية من أي ملوثات.

وأضاف أن نيوم أبرمت اتفاقاً نهاية العام المنصرم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق الالتزام البيئي والاشتراطات والضوابط لإصدار التصاريح والتراخيص والموافقات البيئية الأرصادية للمشروع مع رفع القدرات الوطنية في مجال المحافظة على البيئة والتأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية العالمية في نيوم بوصف المكان وجهة محلية إقليمية وعالمية.

وتتمتع منطقة نيوم بطاقة طبيعية مستمرة من الشمس والرياح التي تجعل منها من أفضل الأماكن الصالحة لاستخدام الطاقة البديلة في العالم، ولأجل ذلك اُستحدثت برامج ومشاريع في مجالات تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون ومشروع "الهيدروجين الأخضر" ومنها ما يخص مدينة ذا لاين، كما قال سمو ولي العهد في تصريحه يوم أمس، ليجعل منها مدينة حضارية تعمل وفق منظومة الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100% مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.

وأشار "النصر" إلى أنه لتصبح مدينة نيوم مكاناً خلاقاً يمكن فيه الاستفادة من مزايا الابتكار الرقمي أتاح المشروع الفرصة لـ 400 طالب وطالبة سعوديين من 39 جامعة سعودية للمشاركة في تدعيم مدينة المستقبل "نيوم" بابتكارات تهدف لإيجاد بيئة مستدامة في ثلاثة مجالات حيوية تمثل مسارات التحدي وهي: الطاقة، والترفيه، والنقل، وذلك خلال فعالية نظمها المشروع في أكتوبر 2020 بعنوان "تحدي نيوم" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

ويسعى مشروع نيوم إلى تطبيق مفهوم القوى العاملة للاقتصاد الجديد الذي يعتمد على استقطاب الكفاءات والمهارات البشرية العالية للتفرغ للابتكار وإدارة القرارات وقيادة المنشآت بينما المهام المتكررة والشاقة سيتولاها عدد هائل من الروبوتات والتي قد يتجاوز عددها تعداد السكان، مما قد يجعل إجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة هو الأعلى في العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أن مشروعات نيوم كغيرها من المشروعات الوطنية التي تجعل الإنسان محور اهتمامها، لذا عملت على تمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي وتطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم العلمية للحصول على فرص عمل في نيوم.

وقال: تم في شهر نوفمبر 2020 إطلاق النسخة الثانية من برنامج تطوير مهارات المجتمع المحلي بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان مستهدفاً 150 متدرباً ومتدربة ومدته 8 أسابيع في محافظة ضباء، كما أعلن في الشهر ذاته عن فتح باب التسجيل لاختبارات القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المتوقع تخرجهم بمشيئة الله العام الدراسي الحالي.

وأضاف أن "مشروع نيوم" قد أطلق في نوفمبر 2020 برنامجاً ينظم ورش عمل افتراضية وتدريباً وإرشاداً مكثفاً على مدى 6 أسابيع لتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال السعوديين ضمن برنامج "سبارك" الذي أسسه المشروع بالتعاون مع أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وخصص لأفضل خمسة مشاريع شهادة برنامج "سبارك الذهبية"، إضافة إلى جوائز مالية واستشارات ومساحات مكتبية.

ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الـ14 التي ستشكل الحياة الاقتصادية في منطقة نيوم لذا استضافت نيوم خلال عام 2019م البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، وتنافست فيها منتخبات الأرجنتين وإنجلترا، والصين مع 3 منتخبات عربية تمثل المملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر على ملعب تم بناؤه خصيصاً من أجل هذه البطولة، وواكب هذه البطولة 3 فعاليات شاطئية خلال نفس الفترة وهي: كأس العالم الخمسين للتزلج المائي، ورياضة الرجبي، والتنس، والقفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

وفي شهر أكتوبر 2020، وقعت وزارة الرياضة وشركة "نيوم" مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم خطط الشركة، لتصبح وجهة عالمية رائدة لمحترفي وعشاق الرياضات المختلفة البدنية والإلكترونية، لتدخل منطقة "نيوم" هذا العام ضمن أضخم الأحداث الرياضية في العالم وهو رالي داكار السعودية 2021 من خلال ثلاث مراحل للسباق تبدأ اليوم بالمرحلة الثامنة عبر مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثم نيوم بمسافة 709كم، وبمرحلة خاصة تبلغ 375كم.

وستكون المرحلة التاسعة في نيوم وهي جولة على طول ساحل البحر الأحمر بمسافة تبلغ 579كم، ومرحلة خاصة تبلغ 456 كم تخللها أجزاء تحتاج إلى السرعة وأخرى رملية، بينما المرحلة العاشرة ستعبر نيوم ومحافظة العلا بمسافة 583كم، وبمرحلة خاصة تقدر بـ342كم، ويستفيد منها المتسابقون المخضرمون في شق طريقهم.

وتستعد نيوم للدخول إلى عالم الرسومات اليابانية "الإنيمي" ضمن أحداث الموسم الثاني من المسلسل الكارتوني السعودي "أساطير في قادم الزمان" الذي حقق موسمه الأول سبعين مليون مشاهدة حول العالم، حيث وقعت في ديسمبر 2020 شراكة بين شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة "مسك" الخيرية و"نيوم" لإطلاق المسلسل في نيوم كخطوة تستهدف استثمار جمال الطبيعة في المكان واستلهام تفاصيل الرؤية المستقبلية التي أعلن عنها سمو ولي العهد للمشروع لصناعة محتوى إبداعي يُنقل للعالم بأسلوب مشوق.

ولمنطقة نيوم أبعاد متعددة منها استثمار جغرافية موقعها المتاخم للبحر الأحمر بطول 468 كم من مجموع امتداد المملكة الكامل على البحر الذي تصل مسافته إلى 1100 كم حيث تعبره 13% من حركة التجارة العالمية ويربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهذا التميز الجغرافي يُسهم في تسهيل وصول 70% من سكان العالم إلى نيوم خلال 8 ساعات، فضلاً عن أنه يعد المدخل الرئيس لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين آسيا وأفريقيا، وسيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين: المملكة، والأردن ومصر.

ويشغل مشروع منطقة "نيوم" شمال غرب المملكة مساحة 26500 كم2 من إجمالي مساحة المملكة العربية السعودية المقدرة بنحو مليوني كم2، وتتمتع المنطقة بتضاريس طبيعية خلابة اجتمعت فيها شواطئ الرمال البيضاء مع جزر عائمة على سطح البحر تطل عليها من الجهة الشرقية والشمالية جبال شامخة تكتسيها الثلوج في الشتاء وتتوسطها أودية وواحات خضراء تبعث بمناخها المتنوع راحة في النفس لاسيما مع نسائم عليلة في ليل نيوم.

وينقسم مسمى "نيوم" إلى شقين الأول حروف (NEO) التي تعني باللاتينية كلمة "جديد" والثاني حرف (M) الذي يُشير بالعربية إلى كلمة "مستقبل" أي أن كلمة "نيوم" تعني "المستقبل الجديد"، فيما يركز مشروع نيوم على 14 قطاعاً استثمارياً متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية في مجالات: الطاقة والمياه، النقل، التقنيات الحيوية، الغذاء، العلوم التقنية والرقمية، التصنيع المتطور، الإعلام والإنتاج الإعلامي، الترفيه.