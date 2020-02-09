تبعات كورونا على النفط.. "أوبك +" تدعو لتمديد خفض الإنتاج لنهاية العام

لتأثير الوباء السلبي على الأنشطة الاقتصادية خاصة النقل والسياحة والصناعة

أوصت لجنة فنية لـ"أوبك+" بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تَبِعات فيروس كورونا على الطلب على النفط.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الذي يتولى حاليًا رئاسة "أوبك"، في بيان: إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020".

وبحسب سكاي نيوز عربية تقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تُعرف باسم "أوبك+" وقد اختتمت اجتماعها يوم الخميس.

ولفت "عرقاب" إلى أن "وباء فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية؛ لا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضًا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".