مدير حرس الحدود يقلد "الهلال" رتبة "عميد"

قلّد مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، مدير إدارة مشاريع التطوير بحرس الحدود، المهندس هلال محمد الهلال، رتبته الجديدة "عميد".

جاء ذلك، بعد صدور المرسوم الملكي بترقيته؛ داعياً له بمزيد من التوفيق والسداد.

وعبّر العميد "الهلال" عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الثقة الملكية الغالية التي مُنحت له باعتبارها دافعًا له لمواصلة العمل والجد وخدمة الدين والمليك والوطن.