للكادر النسائي.. نتائج القبول النهائي على وظائف "المدني" ومركز العمليات الأمنية

لمعرفة النتائج يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي" للكادر النسائي.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الاثنين الموافق 1441/5/25هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط.

وكشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي على رتبة جندي أول وجندي.

وأوضحت أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الأحد الموافق 1441/5/24هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط.

ولفتت "الإدارة" إلى أنه سيتم إلحاق المتقدمات بدورة "الفرد الأساسي" لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00ظهراً.

ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي .jobs.sa