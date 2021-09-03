أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية

أغلق خام برنت مرتفعاً عند 73.03 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الليلة بأكثر من دولار للبرميل، بدعم من النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وكذلك بسبب انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

فقد أغلق خام برنت مرتفعاً 1.44 دولاراً أو 2% عند 73.03 دولاراً للبرميل.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.40 دولاراً أو 2% إلى 69.99 دولاراً للبرميل.

أسعار النفط

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03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 01:22 AM

أغلق خام برنت مرتفعاً عند 73.03 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفعت أسعار النفط الليلة بأكثر من دولار للبرميل، بدعم من النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وكذلك بسبب انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

فقد أغلق خام برنت مرتفعاً 1.44 دولاراً أو 2% عند 73.03 دولاراً للبرميل.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.40 دولاراً أو 2% إلى 69.99 دولاراً للبرميل.

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أسعار النفط

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