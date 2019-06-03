يوسف الثنيان: أوضاع الهلال لا تسرُّ.. وعودة سامي ودعم الوليد مطلب

أبدى يوسف الثنيان، نجم الهلال السابق، قلقه وخوفه من الفراغ والوضع الصعب اللذين يمرُّ بهما نادي الهلال في الوقت الراهن بابتعاد محبيه، ولاسيما من أعضاء الشرف، عن مناقشة الأمور الخاصة بالإعداد للموسم المقبل.

وغرَّد الثنيان على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلاً: "حسب ما أراه وأتابعه عن أحوال الزعيم، فالوضع لا يسرُّ الهلاليين الذين تعوَّدوا على أن ناديهم حتى مع توقُّف المنافسات يعد العدة للموسم القادم لحصد البطولات. أخاف على الهلال إذا لم أشاهد أعضاء شرفه من حوله يناقشون أموره، ويعملون لأجله. والآن الوضع يثير القلق، ويشير إلى مرحلة لا تليق بالأزرق".

وناشد الدولي السابق عضو الشرف والداعم الكبير للنادي الأمير الوليد بن طلال التدخل، والوقوف على المشكلات التي يعانيها النادي، والإسراع في حلها؛ كون الأمور باتت معقدة في ظل الوضع الحالي.. وقال: "شخصية هلالية بقامة الوليد بن طلال كفيلة بإعداد الفريق للموسم القادم بحسم الجوانب الفنية (مدرب ولاعبين). وأناشد سموه ورجالات الهلال المؤثرين وقفة تاريخية لإنقاذ الزعيم؛ فهم دائمًا معه.. (تكفى يبو خالد) الوضع يحتاج إليك، وأنت (قدها)، وعاجلاً بإذن الله".

وطالب الثنيان الهيئة العامة للرياضة وإدارة الهلال بالدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار رئيس للنادي، ومجلس إدارة، يتولى مسؤولية تصريف الأمور، ووضع الفريق في الطريق الصحيح.. وقال: "الدعوة لجمعية عمومية بعد العيد مباشرة لاختيار مجلس إدارة يتحمل مسؤولية الزعيم. ولن يتأخر رجال الهلال".

ورشح الفيلسوف -كما يحب أن يطلق عليه محبوه- قائد الفريق السابق وأسطورة النادي الكابتن صالح النعيمة أن يمسك إدارة الكرة بالنادي؛ وذلك لمعرفته بأدق التفاصيل التي تخص الفريق من الناحية الإدارية والفنية.. وقال: "ترددت أخبار متفاوتة عن إدارة الكرة الهلالية ومرشحين عدة. شخصيًّا، ولو كانت ظروفه الشخصية تسمح له، ولأن المرحلة بحاجة إليه، أتمنى صالح النعيمة ابن الهلال وقائده التاريخي، وأكثر أبنائه معرفة بتفاصيل الهلال إداريًّا وفنيًّا. أبو فهد شخصية مختلفة حرصًا وتعاملاً وغِيرة على هذا الكيان".

كما دعا لعودة الكابتن سامي الجابر للعمل بالنادي تحت أي صفة؛ كونه مكسبًا كبيرًا؛ لما يتمتع به من خبرة إدارية وفنية، إلى جانب أنه يحظى بمحبة ودعم كل الهلاليين.