الهلال يتمسك بـ " إدواردو" حتى نهاية الموسم .. والفريق يواصل التحضيرات

أعلنت إدارة نادي الهلال توصلها إلى اتفاق مع البرازيلي كارلوس إدواردو على تمديد عقده لاستكمال بقية الموسم الرياضي الحالي.

وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول الأزرق، مساء اليوم الاثنين تدريباته؛ استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي، وقسم مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو الفريق إلى ثلاث مجموعات.

اشتمل تدريب كل مجموعة على: تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وتدريبات لياقية، والجري حول الملعب.