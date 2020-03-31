"عقلية ملالي" صدق عليها قول ولي العهد.. جنون وسط أنين الإيرانيين من "كورونا"

"تصرفات إيرانية إرهابية" في خضم "أزمة صحية طاحنة" تنذر بوبال على حكومتهم

"خامنئي هتلر جديد في الشرق الأوسط، ولا نريد من هتلر الجديد في إيران أن يكرر في الشرق الأوسط ما حصل في أوروبا".. هذه الإجابة التي أفصح عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ خلال لقائه منذ ثلاثة أعوام عبر حواره الإعلامي، باتت تمثل واقعاً مع تسارع الاحداث السياسية والرغبات الإيرانية في السيطرة وزعزعة أمن الشرق الأوسط.

والعالم أجمع منشغل بفيروس كورونا، فُوجئ المجتمع الدولي بالصواريخ الباليستية التي أطلقتها، أمس الأول، الميليشيات الحوثية على الرياض وجازان بأمر ملالي طهران، ضاربين بعرض الحائط اتحاد العالم لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي دعا دول العالم إلى ترك كل قضاياها الأخرى للتفرغ لمكافحة الوباء.

هذا الهجوم الإيراني الحوثي في هذا الوقت العصيب على العالم في ظل جائحة كورونا، يؤكّد أن عقلية النظام الإيراني لن تتغيّر مهما تغيّرت الظروف المحيطة ومهما تصاعدت الازمات أو تقاربت الدول، فقد سيطر عليها الجنون.

ولعل الغريب في الأمر أن إيران تمثل إحدى البؤر الرئيسة لتفشي وباء كورونا ومن أكثر الدول التي خسرت أرواحاً بشرية من جرّاء هذا الوباء، ورغم ذلك إلا أنها مازالت تخصص مقدراتها المالية والبشرية لدعم الميليشيات وأفكارها التوسعية على حساب الشعب الايراني الذي يعاني في هذا الوقت الحرج.

فما يحدث من تصرفات إيرانية إرهابية في خضم هذه الأزمة الصحية الطاحنة وغير المسبوقة، ستعود وبالاً على حكومة الملالي، خصوصاً أن شعبها يتساقط منه الآلاف يومياً بين مصابين ومتوفين من جرّاء كورونا وينتظرون دعماً كاملاً للقضاء على هذا الفيروس ويفاجأون بحكومتهم تنشغل عنهم بدعم الحوثيين بصواريخ وأسلحة مليونية في تبديدٍ للثروات الإيرانية واستهتارٍ واضحٍ باحتياجات الشعب.