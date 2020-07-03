"مفخخة" دمرها التحالف.. "التعاون الإسلامي" يُدين بشدة "إرهاب الحوثي"

حمَّلت عبر أمينها المليشيا ومَن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤوليةَ كاملة

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمّل الأمين العام، مليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤوليةَ الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.