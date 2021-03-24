"عش بصحة" ينصح بتجنب انحناء الرقبة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية

شدّد على ضرورة وضع الشاشات بمستوى العين ومسافة ذراع عنها

أفاد حساب "عش بصحة"؛ المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة، بضرورة تجنب انحناء الرقبة خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية.

ونصح الحساب في تغريدة على تويتر، صباح اليوم، بضرورة الحرص على أن تكون شاشة الجهاز بوضع متساوٍ مع مستوى العين وعلى بُعد ما يقارب طول الذراع.