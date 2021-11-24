القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفَين ينقلان الرمال ويجرفان التربة بتبوك

من الجنسيتين السورية واليمنية وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة من الجنسيتين السورية واليمنية، لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك، وآليتين تستخدمان في نقل التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.