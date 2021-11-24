القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفَين ينقلان الرمال ويجرفان التربة بتبوك

من الجنسيتين السورية واليمنية وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة من الجنسيتين السورية واليمنية، لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك، وآليتين تستخدمان في نقل التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 11:28 AM

من الجنسيتين السورية واليمنية وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة

القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفَين ينقلان الرمال ويجرفان التربة بتبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة من الجنسيتين السورية واليمنية، لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك، وآليتين تستخدمان في نقل التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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