"الأرصاد": رياح نشطة وسحب على المدينة المنوّرة

تشمل 3 محافظات وتستمر حتى الـ 11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: ينبع وبدر والعيص.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442 01:10 PM

تشمل 3 محافظات وتستمر حتى الـ 11 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب على المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: ينبع وبدر والعيص.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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