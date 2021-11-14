حائل .. خيرية "الراجحي" تدعم "سفانة" لإجراء 77 عملية جراحية

أنجزت جمعية سفانة الخيرية الصحية بحائل مشروع إجراء 77 عملية جراحية بقيمة إجمالية 312.500 ثلاثمائة واثني عشر ألفًا وخمسمائة ريال.

وكانت مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، قد دعمت المشروع بالكامل.

فيما شكرت "سفانة" المؤسسة عبر حسابها على تويتر، مؤكدة أن الشراكة بين الجمعية والمؤسسة سيُسهم في خدمة المستفيدين من خدمات الجمعية.