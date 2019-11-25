مكة.. وفاة معتمر سقط من أعلى جبل غار حراء

الجهات الأمنية تباشر موقع الحادث

باشرت الجهات الأمنية، مساء اليوم، حادثة سقوط معتمر من الجنسية الأفغانية أثناء نزوله من قمة جبل غار حراء؛ ما أدى إلى وفاته.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجود شخص معتمر من الجنسية الأفغانية يبلغ في العقد السادس من العمر سقط أثناء نزوله من غار حراء؛ مما أدى إلى وفاته، فيما باشرت الجهات الأمنية والدفاع المدني بالعاصمة المقدسة موقع الحادث.

وتم إنزاله من موقع سقوطه، وبعد الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر وتأكد وفاته، تولت شرطة المعابدة ملف الحادث بحكم الاختصاص.