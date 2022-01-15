زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال باكستان

على عمق 100 كم في منطقة حدودية بين باكستان وطاجيكستان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، الأجزاء الشمالية من باكستان.



وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر في منطقة حدودية بين باكستان وطاجيكستان، وشعر به سكان العاصمة إسلام آباد ومناطق كشمير ووادي سوات وبونير ودير وشيترال وباجور ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه المحاذي لأفغانستان.



ولم ترد أنباء فورية عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.