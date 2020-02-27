وفاتان وإصابتان في حادث تصادم قلوة

"الزهراني" طلب عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث

صرّح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأنه وقع حادث تصادم بعد ظهر اليوم الخميس، ونتج عنه وفاتان وإصابتان .

وأضاف "الزهراني" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم 997 في تمام الساعة 12:41م بعد ظهر اليوم الخميس عن حادث تصادم على طريق قلوة الشعراء في "الشغار".

وتابع "الزهراني": تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين، وعند الكشف عليهما تبين أنهما قد فارقا الحياة، وإصابتان نُقلتا عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية.

وأهاب "الزهراني" بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية، والتي لا تستغرق الفرق وقتاً طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة؛ لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى؛ حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي -لا سمح الله- إلى شلل؛ نتيجةً التحريك الخاطئ.