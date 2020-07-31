الملك مهنئًا بالعيد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم الوباء

قال مغردًا عبر "تويتر": أهنئ الجميع.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجميع بعيد الأضحى المبارك.

وقال "حفظه الله" عبر حسابه في "تويتر": أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عيد الأضحى المبارك

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31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:11 AM

قال مغردًا عبر "تويتر": أهنئ الجميع.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية

الملك مهنئًا بالعيد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم الوباء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجميع بعيد الأضحى المبارك.

وقال "حفظه الله" عبر حسابه في "تويتر": أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عيد الأضحى المبارك

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