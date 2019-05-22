"العملاق الصيني" يتحدى ويطلق هواتف جديدة "هونر"

"إي إي": سنطلق الجيل الخامس دون الاستعانة بـ"هواوي "

في الوقت الذي أعلنت فيه شركة الاتصالات البريطانية "إي إي" عزمها إطلاق خدمة الجيل الخامس من دون الاستعانة بشركة "هواوي"، جاءت الأخيرة لتطلق سلسلة الهواتف الذكية الجديدة (هونر 20)، في لندن، خلال عرض ركّز على تكنولوجيا الشركة الصينية، من دون الإشارة إلى قطيعة محتملة مع "جوجل".

وقال جورج تشاو، رئيس علامة "هونر" التجارية التابعة لـ"هواوي"، وهي علامة تركز على الشبان، إنه "سعيد حقاً لرؤية الكثير جداً من الأصدقاء" خلال فعالية إطلاق الهواتف.

وكشفت شركة "هواوي" عن هواتف (هونر 20 برو)، و(هونر 20)، و(هونر 20 لايت) التي ستباع بالتجزئة بأسعار 599 يورو (669 دولاراً)، و499 يورو (557 دولاراً)، و299 يورو (333 دولاراً) على التوالي.

وتشغل "هواوي" ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، هواتفها بنظام التشغيل أندرويد من جوجل.

لكن وزارة التجارة الأمريكية حظرت على الشركة، الأسبوع الماضي، شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات بشأن تحديثات برمجياتها في المستقبل.

ووفق "رويترز" خففت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بشكل مؤقت بعض القيود عن هواوي، ومنحت شركة الهواتف الصينية ترخيصاً لشراء سلع أمريكية حتى 19 أغسطس.

ويعني هذا أن تحديث تطبيقات لجوجل تحظى بالشعبية مثل "جيميل" و"يوتيوب"، يمكن أن يستمر حتى ذلك الحين.