وفاة عمة الزميل أحمد الشايع

انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمة الزميل الإعلامي أحمد الشايع رحمها الله، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وصُلِّيَ على الفقيدة أمس الأحد، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير فهد بن محمد آل سعود بطريق الحائر، والدفن بمقبرة المنصورية بالرياض.

تتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وموتى المسلمين، وجعل ما أصابها في موازين حسناتها ورفعة لها بإذن الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل والعزاء:

جوال أحمد الشايع 0555753099

جوال ابنها خالد ‎0554101866‎