"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 551462 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 109 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540393 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8867 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 30 حالة.