"الفصل في منازعات الأوراق المالية" تُصدر قرارها بشأن دعوى جماعية ضد "مجموعة محمد المعجل"

ألزمتها بدفع تعويض مالي بأكثر من 40 مليون ريال

‬أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).

وقالت: "إلحاقاً لإعلان أمانة اللجان في تاريخ 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 4/ل/د1/ج/2020م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/05/25هـ الموافق 2020/01/20م، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل، ومراجع حساباتها، وهم: عادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر، وسيك شووي شوونغ، وعمار بن عدنان بن إبراهيم قدومي، وشركة ديلويت آند توش، وبكر بن عبدالله بن محمد أبو الخير، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1807/ل.س/2019 لعام 1441هـ، بتاريخ 1441/02/16هـ الموافق 2019/10/15م المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة) من لائحة سلوكيات السوق؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها".

وأضافت: "طلب المدعي الرئيسي إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة المخالفات المذكورة".

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تعلن عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2229/ل.س/2021م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/09/24هـ الموافق 2021/05/06م.

وانتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2995/ل/د1/ج/2020 لعام 1442هـ القاضي بالآتي:

إلزام المدعى عليه الأول عادل بن محمد بن حمد المعجل، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (0101397334)، والمدعى عليه الثاني فهد بن علي بن سعد الرقطان، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1014737967)، والمدعى عليه الثالث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1015194465)، والمدعى عليه الرابع سيك شووي شوونغ، نيوزيلندي الجنسية، هوية مقيم رقم (2224463121)، والمدعى عليه الخامس عمار عدنان إبراهيم قدومي، أردني الجنسية، هوية مقيم رقم (2007783935)، والمدعى عليها السادسة شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، سجل تجاري رقم (1010600030)، والمدعى عليه السابع بكر بن عبدالله بن محمد أبو الخير، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1020763064) متضامنين، بتعويض المستثمرين المتضررين (المنضمين في الدعوى الجماعية المشار إليها) بمبلغ قدره (40,214,110/73) أربعون مليوناً ومائتين وأربعة عشر ألفاً ومائة وعشرة ريالات وثلاثة وسبعين هللة على النحو الموضح في أسباب القرار.