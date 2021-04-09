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استعرض عدداً من الموضوعات التي تهم وتخدم المنطقة

وزير الطاقة وأمير الجوف يتفقدان مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والوفد المرافق له، لتدشين مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وتفقد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.



وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات التي تهم وتخدم منطقة الجوف.



حضر الاستقبال عدد من المسؤولين.