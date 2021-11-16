مطار وشركة طيران جديدة في الرياض.. و"السعودية" تخطط لرفع أسطولها إلى 250 طائرة

تستهدف الخطوط السعودية رفع أسطولها إلى 250 طائرة بحلول 2030، مضيفة نحو 100 طائرة، وتجديد جزء كبير من أسطولها الحالي المكون من 150 طائرة.

وقال إبراهيم الكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية في لقاء مع شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية: إن الشركة تدرس شراء طائرات من شركة "إيرباص SE" أو "بوينغ"، يمكن أن يتجاوز عددها 100 طائرة، في مسعى لجذب المزيد من السياح.

وفي عام 2019 كان لدى "السعودية" خطة طلب جاهزة كجزء من "رؤية 2030"؛ إلا أنه تم تعليقها بعد أن أوقفت جائحة كورونا الرحلات، وتمت مراجعة الدراسة المتعلقة بالأسطول عدة مرات.. وفي الوقت الحالي فإن الشركة السعودية عازمة على اتخاذ قرار حازم بشأن المشتريات العام المقبل.

وقال "الكشي": إن عمليات التسليم ستصل على الأرجح إلى ما بعد عام 2024 بمجرد تعافي الطلب بشكل كامل من "كوفيد-19".

وكشف "الكشي" عن أنه يتم التخطيط لإطلاق شركة طيران جديدة في مطار جديد كليًّا بالعاصمة الرياض.

وأشار إلى أن الهدف ليس التنافس مع مراكز أخرى في الخليج تديرها شركات طيران مثل الخطوط الجوية القطرية والإمارات التي تتخذ من دبي مقرًّا لها؛ لكن الهدف هو خدمة الطلب في المملكة العربية السعودية؛ حيث تستهدف 100 مليون سائح، بالإضافة إلى 35 مليون حاج ومعتمر، في إطار خطة النمو الحكومية.

وقال: "الكعكة تكبر.. هناك الكثير من النمو الإقليمي، وهناك نمو في السياحة، والكثير من النمو في الاقتصادات، وحتى التصنيع في مناطق معينة من الشرق الأوسط".