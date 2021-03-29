“الجبير" يستعرض مع وزير الدولة البريطاني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع

عبر اتصال هاتفي

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.