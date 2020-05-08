متوسطة وثانوية الملك عبدالله بخاط تنفذ مبادرة "دمي لوطني فداء"

بالتعاون مع اللجنة الشبابية بالمجاردة

نفدت مدرسة متوسطة وثانوية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخاط مبادرة «دمي لوطني فداء» بالتعاون مع اللجنة الشبابية بمحافظة المجاردة، بحضور مدير القطاع الصحي حسن بن ناصر السلومي، وقائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخاط مشرف بن محمد العمري.

يأتي هذا ضمن مبادرة (نشامى عسير) التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ للحد من تفشي جائحة كورونا وضمن المبادرات المجتمعية لمحافظة المجاردة، وبإشراف محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، ومتابعة منسق مبادرات محافظة المجاردة علي حنفان العمري.

وأكد قائد المدرسة مشرف العمري أن هذه المبادرة الثانية التي تنفذها المدرسة خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث قام عدد من المعلمين بالمساهمة بالتبرع بالدم لدعم بنك الدم بمستشفى المجاردة العام والمساعدة في التخفيف من جائحة كورونا، مبيناً أن مبادرات المدرسة وشراكاتها المجتمعية مستمرة قبل جائحة كورونا.

من جانبه قدم مدير القطاع الصحي "السلومي " شكره وتقديره لقائد المدرسة وجميع المعلمين المساهمين في التبرع بالدم، كما قدم شكره لجميع الأفراد الذين تبرعوا بالدم خلال الفترة الماضية.

فيما قدم أمين اللجنة الشبابية بمحافظة المجاردة عبدالرحمن علي الشهري، دعوة لجميع المواطنين في محافظة المجاردة للمشاركة في حملة التبرع بالدم؛ وذلك من خلال تحميل تطبيق "وتين"، وحجز موعد للمشاركة في دعم بنك الدم، وذلك حسب الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة.