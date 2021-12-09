بمشاركة 121 فارسًا وفارسة .. جياد "قفز السعودية" تلامس أسعارها الـ400 مليون ريال

في الأسبوع الأول من النسخة الأولى

لامست القيمة السوقية المتوسطة للجياد المشاركة في الأسبوع الأول من النسخة الأولى من بطولة "قفز السعودية" التي انطلقت اليوم "الخميس"، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية؛ الـ400 مليون ريال وفقاً لقائمة الجياد المشاركة والنهائية المعتمدة في البطولة.

ويبلغ عدد الفرسان والفارسات المسجلين في كشوفات قفز السعودية 121 فارسًا وفارسة من نخبة الفرسان من داخل المملكة وخارجها، وبعدد 158 جوادًا؛ حيث يشارك في الأسبوع الأول 87 فارسًا وفارسة من السعودية، و34 فارسًا وفارسة يمثلون: أستراليا، البحرين، مصر، الكويت، بلغاريا، ألمانيا، اليونان، الأردن، هولندا، بولندا، المملكة المتحدة، النرويج، وروسيا.

وبلغ متوسط القيمة السوقية للجياد المشاركة في جولات فئة الـ"4 نجوم"، 700 ألف يورو "2,969,932 ريالاً"، وعددها 58 جوادًا بقيمة بلغت 40 مليون يورو "169,746,460 ريالاً".

في المقابل بلغ متوسط القيمة السوقية للجياد المشاركة في جولات فئة "النجمة الواحدة" 400 ألف يورو "1,697,765 ريالاً" وعددها 100 جواد، وبقيمة بلغت أيضاً 40 مليون يورو "169,746,460 ريالاً".

وقال الدكتور أنس حسن عضو اللجنة المنظمة، رئيس اللجنة الطبية في البطولة: "تزيد أسعار الجياد التي تنجح في كسب الأشواط وخاصة الأشواط الرئيسية، قد يصل سعرها لمليون يورو، وقد يصل لأكثر من ذلك، خاصة الجياد الأوروبية".

وأضاف: "بعض الجياد قد يصل سعرها لأكثر، ما تم ذكره من مبلغ هنا لمتوسط الأسعار للجياد بشكل عام".