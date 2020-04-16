هل خرج من معمل؟.. أمريكا تُواصل التحقيق في أصل كورونا وترامب يعلّق

وسط اتهامات للصين بإخفاء معلومات هامة.. و"فوكس نيوز": نشأ في "ووهان"

لا تزال الحكومة الأمريكية تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية، وفق ما قاله الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء؛ بينما قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه ينبغي لبكين الإفصاح عما تعلمه.

ويستمر غموض مصدر الفيروس فيما قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي يوم الثلاثاء: إن المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الفيروس نشأ على الأرجح بشكل طبيعي، ولم يتم تخليقه في معمل بالصين؛ لكن لا يوجد ما يؤكد أيًّا من الاحتمالين.

وكانت محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية، قد زعمت الأربعاء، أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي؛ وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشار هذا التقرير، وتقارير أخرى، إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان؛ تَسَبّب في إصابة شخص ما بالعدوى، وظهورها في سوق؛ حيث بدأ الفيروس الانتشار.

وسئل ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن تقارير عن تسرب الفيروس من معمل ووهان؛ فقال إنه "على علم بتلك التقارير".

وأضاف: "نحن نُجري تحقيقًا شاملًا بشأن الوضع المروع الذي حدث"؛ وفق ما نقلته "رويترز".

وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات، المدعوم من الدولة، قد نفى في فبراير تلك الشائعات عن أن الفيروس ربما تم تخليقه في أحد معامله، أو أنه تسرب من أحد المعامل.

وقال بومبيو في مقابلة مع "فوكس نيوز": بعد مؤتمر ترامب الصحفي "نعلم أن هذا الفيروس قد نشأ في ووهان بالصين" ومعهد علم الفيروسات على بعد بضعة أميال من السوق.

وأضاف: "نريد من الحكومة الصينية أن تتحلى بالوضوح" وتساعد في تفسير "دقيق لكيفية انتشار الفيروس".

واعتبر، على حد تعبيره، أن "الحكومة الصينية يجب أن تعترف"؛ بحسب "رويترز".

ويشير التوافق العلمي الواسع إلى أن فيروس كورونا قد نشأ في الخفافيش.