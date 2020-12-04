"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة

نوف بنت عبدالرحمن: الفعاليات تحمل شعار "جودة الحياة"

عقدت جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمرًا صحافيًا، برئاسة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود رئيسة مجلس إدارة الجمعية، الأربعاء الماضي، بديوانية آل حسين التاريخية، بحضور عدد من الإعلاميين وسط إجراءات احترازية.

وأوضحت الأميرة نوف، في المؤتمر الذي أداره الإعلامي سليمان السالم، أن الملتقى السنوي الثاني لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة سيعقد برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتاريخ 5- 8 ديسمبر 2020م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال عبر المنصة الافتراضية متوافقًا مع اليوم العالمي للإعاقة.

وأشارت إلى أن الملتقى يأتي تحت شعار "جودة الحياة"، ويهدف إلى التعرف على أساليب الرعاية الاجتماعية صحياً وثقافياً ونفسياً المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى أحدث التجارب الدولية في مجال الممارسات الاجتماعية والإرشاد والتوجيه النفسي في مجال الإعاقة.

ويهدف الملتقى للاستفادة القصوى من أحدث المستجدات التكنولوجية والتقنية للتغلب على الإعاقة وتحسين جودة الحياة لهم، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية في كيفية تأهيل ذوي الإعاقة، واستثمار المبادرات المجتمعية في عملية التأهيل.

وأضافت أن من أهداف جمعية لأجلهم تمكين المعاق وجعله شخصاً قادراً وطموحاً، فطموح الجمعية كجبل طويق ويستطيع المعاق أن يصل إلى القمة.

وأردفت الأميرة "نوف" أن الملتقى يضم نخبة من المتحدثين وثري بالمعلومات القيمة والتوعية الصحية والنفسية والاجتماعية، وذلك عن طريق القاعات الافتراضية عن بعد، ويشتمل على دورات وورش عمل تدريبية بشهادات معتمدة، وبعدد 30 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت إلى ضرورة إصدار بطاقة تعريفية للمعاق، كلٍّ حسب إعاقته لإبرازها عند الضرورة.

وقدمت د. نورة العتيبي شرحاً تفصيلياً لفعاليات وجلسات ومحاور الملتقى، والتي ضمت دور الأسرة والصحة في تحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة، والممارسات المساندة في تأهيل وعلاج ذوي الإعاقة، وتوظيف الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة في تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.

وتحدث البروفيسور عبدالله الضلعان عن أهداف التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي في خدمة ذوي الإعاقة.

وفي الختام، وجهت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن، الشكر والتقدير للمشرف على وقف ديوانية آل حسين التاريخية الخيري، عبدالعزيز الحسين؛ الذي أعلن مبادرة الديوانية في أن تكون مقراً دائمًا لفعاليات وأنشطة جمعية لأجلهم.

وأوضح أن من أهداف وقف الديوانية الشراكة المجتمعية ودعم الجمعيات الخيرية في المملكة.

يأتي عقد هذا الملتقى، بعد أن حقق الملتقى الأول نجاحًا متميزًا، بالشراكة المجتمعية مع "وزارة الصحة، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة الملك سعود".