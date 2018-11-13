حالة عدم استقرار جوي تبدأ اعتباراً من اليوم وبشكل تدريجي

يتشكل الضباب مع ساعات المساء على بعض المناطق من المملكة

يُتوقع أن يشتد هطول الأمطار المرافق لحالة عدم الاستقرار تدريجياً؛ اعتباراً من الثلاثاء؛ حيث تتركز على القصيم وحائل وأجزاء من شمال وغرب منطقة الرياض.

كما يتجدد هطول الأمطار الرعدية ليلاً على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

وبحسب ما ذكره موقع "طقس العرب"، تكون درجات الحرارة دون معدلاتها خلال هذه الفترة من العام؛ وخاصة على المناطق الشمالية؛ حيث تكون الأجواء معتدلة في هذه المناطق والمرتفعات الجبلية؛ بينما تكون الأجواء معتدلة إلى حارة نسبياً على بعض المناطق من جنوب وشرق المملكة.

كما يُتوقع تشكّل الضباب مع ساعات المساء على بعض المناطق من شرق وشمال المملكة مع ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.