"الغذاء والدواء": تنويع الفواكه والخضراوات يزيد من فعالية امتصاص الفيتامينات

قالت: لاحتوائها على الألياف والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأن التنويع في تناول الفواكه والخضراوات يساعد على زيادة فعالية امتصاص الفيتامينات والمعادن.

ولفتت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إلى أن هذا التنويع يساعد على زيادة فعالية الامتصاص لبعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ج ودروه في امتصاص الحديد بالجسم.

وتابعت أن الفواكه والخضراوات تحتوي على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي.