"الصحة": تسجيل 65 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 38 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي ( 548368) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 38حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537376) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8782) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 70حالة.