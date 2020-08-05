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بعد بيانات غير متوقعة حول مخزونات الخام الأمريكية

النفط يرتفع و"برنت" يصل إلى 44.74 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضاً كبيراً في مخزونات الخام الأمريكية.

صعد خام "برنت" بنسبة 0.7 % إلى 44.74 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش.

ووفق رويترز، صعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6 % إلى 41.96 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس الجاري، إلى 520 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.