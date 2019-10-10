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مدينة التدريب بالثمامة احتفت اليوم بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي

الحرس الملكي.. تدشين ميدان الحواجز الخماسي وتسميته ميدان "الفغم"

احتفت مدينة تدريب الحرس الملكي بالثمامة بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي وأمن وحماية الشخصيات، بحضور رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري.

ودشن "المطيري" ميدان الحواجز الخماسي العسكري وتسميته بميدان اللواء عبدالعزيز الفغم؛ تقديرًا وعرفانًا من رئاسة الحرس الملكي للدور الذي قام به في خدمة الوطن، كما افتتح بعض المرافق التدريبية الجديدة في معهد الحرس الملكي ومبنى الوسائل الأمنية K-9.

وكان في استقبال رئيس الحرس الملكي لدى وصوله مقر الاحتفال، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ورؤساء الهيئات وقائد معهد الحرس الملكي اللواء علي بن سليمان الوابل، وضباط المعهد.

وأكد الفريق الأول الركن سهيل المطيري، أهمية التدريب والتعليم، وأنها من وسائل الأمم للوصول إلى المجد والقمم.

من جانبه، أوضح قائد معهد الحرس الملكي، أن التدريب وكسب المهارات والخبرات عوامل تسهم في الارتقاء بمستوى منسوبي الحرس الملكي، حاثاً الخريجين على تقوى الله في السر والعلن والعمل بكل جد وإخلاص خدمة للدين ثم الملك والوطن.

وبدأ العرض العسكري ثم أديت فرضيات وتطبيقات في أمن وحماية الشخصيات ومكافحة الإرهاب وعروض الرماية بالذخيرة الحية والرماية التكتيكية.