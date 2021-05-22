"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي لنشاط الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.