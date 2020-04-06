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في وقت قرر فيه البعض اتخاذ قرار التخلص منها بالقتل الرحيم

ما مدى احتمال الإصابة بكورونا من الحيوانات المنزلية؟ اعرف الإجابة

كشف كبير الخبراء في الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية فلاديمير نيكيفوروف أنه من غير الممكن الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 من الحيوانات المنزلية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد قال نيكيفوروف في حديث تلفزيوني: "ظهرت معلومات تفيد بأن الكلاب والقطط تحمل فيروس كورونا، وأطباء البيطرة في حيرة من أمرهم، حتى أن بعضهم قرر التخلص منها بالقتل الرحيم". وأضاف: القطط لا تصاب بفيروس كورونا؛ لأن لها "فيروس كورونا" خاصًّا بها، لا ينتقل إلى البشر.



