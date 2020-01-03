الشرقية تعرِّف أيتام السعودية على علوم الفضاء والطيران بالمخيم العلمي الثالث.. غدًا

يشارك فيه ٨٠ يتيمًا من الطلاب المميزين.. ويستمر 8 أيام برعاية "سبق" إعلاميًّا

أُقيم مؤتمر صحفي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم الجمعة قبيل انطلاق المخيم العلمي الثالث للأيتام الذي يرعاه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وينطلق يوم غد السبت، ويستمر حتى 11/ 1/ 2020، وتستضيفه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بدعم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويشارك فيه 80 يتيمًا من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية، يمثلون 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالسعودية، وترعاه "سبق" إعلاميًّا.

وفي التفاصيل، رفع عبدالله بن راشد الخالدي، عضو مجلس الشورى المدير العام لجمعية بناء لرعاية الأيتام، الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، على رعايته المخيم، ثم تحدث عن أهداف المخيم والبرامج النوعية التي ستقدَّم لهم خلال فترة إقامته التي تشتمل على محاضرات وتطبيقات في المجالات العلمية الدقيقة والنادرة تماشيًا مع رؤية الوطن الطموحة 2030.

وقال "الخالدي": إن هذه النسخة تعتبر الثالثة، وقد أُقيم المخيم في العامَين الماضيَين، وشارك فيه 120 ابنًا من جمعيات الأيتام بالسعودية، وحقق الأبناء خلاله الكثير من الإنجازات، وقاموا بالعمل على مشروعات لكل مسار من مسارات المخيم المتضمنة (علوم الفضاء والطيران، الابتكار، الروبوت، تقنية النانو، الفن والإعلام، والتوستماستر، الرياضة)، إضافة إلى اكتسابهم عددًا من المهارات في التواصل والحوار، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، ومهارات العمل ضمن فريق. وقد كان هناك تأثير إيجابي ملموس على المشاركين في المخيم الماضي؛ لما تضمنه من مسارات علمية مبتكرة، راعت الجوانب العلمية للمشاركين، وكذلك الفروقات الفردية واختيار المسار المناسب لكل مشارك.

وشكر "الخالدي" جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (الشريك الرئيسي للجمعية في تنفيذ المخيم) على الدعم الكبير واللامحدود الذي كان سببًا بعد توفيق الله في نجاح المخيم العام الماضي، وكذلك استمرار دعمها في استضافة المخيم هذا العام، وتسخير كل ما تمتلك من خبرات غنية عن التعريف لدعم الأيتام خلال فترة المخيم، والمساهمة في تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها جميعًا. كما شكر الشركاء والداعمين والجهات الراعية للمخيم مقدرًا لهم هذا الاهتمام الكبير بالأيتام.

وأوضح أن هذا المخيم يأتي استمرارًا للمخيمات السابقة التي نجحت -ولله الحمد-. وقد تم هذا العام استحداث مخيم علمي مستقل للفتيات المتميزات، تشارك فيه 50 فتاة حرصًا على إتاحة الفرصة للفتيات المتميزات للتفوق والابتكار.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد العجيري، عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الجامعة حريصة على نجاح المخيم، وهم فخورون باستضافته وفتح الجامعة للأبناء للدخول، وزيارة المباني الأكاديمية، وتلقي المعلومات من أكاديميين متخصصين وأصحاب خبرة كبيرة.