رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري

تخوف البعض عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف حكام محليين لأولى جولات الدوري السعودي للمحترفين .
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تقليص الاستعانة بالحكام الأجانب بعدد محدد لكل نادٍ على أن يتولى تكاليف استقدامهم .
وانتهت أول جولتين من المسابقة التي اعتدنا منها الإثارة للجولة الأخيرة، وحتى الآن كان مرور الحكم السعودي هادئاً دون مشكلات .
وأثبت الحكم السعودي حتى الآن نجاحاً منقطع النظير دون شكوى ولا أي حالات تحكيمية مثيرة للجدل حتى الآن .
ونال الحكم السعودي إشادات كثيرة حتى الآن عقب نهاية الجولتين وبات منتظرًا الاستعانة بهم في مباريات أكثر .
بعدما أعلن اتحاد القدم تقليص الاستعانة بالحكام الأجانب في المسابقة
تخوف البعض عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف حكام محليين لأولى جولات الدوري السعودي للمحترفين .
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تقليص الاستعانة بالحكام الأجانب بعدد محدد لكل نادٍ على أن يتولى تكاليف استقدامهم .
وانتهت أول جولتين من المسابقة التي اعتدنا منها الإثارة للجولة الأخيرة، وحتى الآن كان مرور الحكم السعودي هادئاً دون مشكلات .
وأثبت الحكم السعودي حتى الآن نجاحاً منقطع النظير دون شكوى ولا أي حالات تحكيمية مثيرة للجدل حتى الآن .
ونال الحكم السعودي إشادات كثيرة حتى الآن عقب نهاية الجولتين وبات منتظرًا الاستعانة بهم في مباريات أكثر .