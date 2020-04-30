الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تايلاند

استفاد منها أسر الأيتام والفقراء والمتضررون من كورونا

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند مشروع السلة الغذائية والرسوم الدراسية متضمنًا توزيع أكثر من 600 سلة غذائية على أسر الأيتام والمحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا.



وتم تنفيذ المشروع في محافظات (تراد وشونبوري - العاصمة بانكوك وضواحيها - جالا وفطاني وناراتيوات).



يذكر أن الندوة العالمية قدمت العديد من المساعدات والمساهمات الفاعلة للتخفيف من الضرر الذي سببته جائحة كورونا من خلال برامجها الإغاثية (الغذائية والطبية) في (20) دولة حول العالم.