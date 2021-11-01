صحة المدينة المنوّرة تُنفّذ 323 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 63 زيارة للمستشفيات و30 للمراكز الحكومية و110 للمجمعات الطبية

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 323 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 24 /10/ 2021م حتى 30 /10/ 2021م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث شملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و30 زيارة للمراكز الحكومية و110 زيارات للمجمعات الطبية، إضافة إلى 120 زيارة للصيدليات.