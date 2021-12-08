شاهد.. انطلاقة المشاركين برالي حائل للسيارات والدراجات النارية

35 دراجة نارية و40 سيارة لمختلف الفئات المشاركة

انطلقت عند الساعة الثامنة صباح اليوم، 35 دراجة نارية مشاركة برالي حائل تويوتا الدولي 2021.

وعند الساعة 9:30 صباحًا، انطلقت 40 سيارة لمختلف الفئات المشاركة فئة T1 سيارات المصانع، وT2 للسيارات المحلية، وT3 وT4 للسيارات الخفيفة، وT5 للشاحنات.

وبدأت نقطة الانطلاق من أم القلبان إلى الرديفة بمسافة 258كلم.

وأتاح نظام مارلينك لتتبع الأحداث، متابعة حالة المتسابقين على الرابط: https://media.iritrack.com/checkpoints/?ev=e5729e6394a508385e254ae93435ff51