أكثر من مليون زائر لفعاليات مركز "إثراء" الثقافي العالمي بالظهران

3000 من الشباب والفتيات السعوديات سجلوا ربع مليون ساعة تطوعية

استقبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران؛ أكثر من مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، وذلك ضمن البرامج والفعاليات والأنشطة والتجارب المحلية والإقليمية والعالمية التي ينظمها المركز خلال العام الجاري 2019م .

وأوضحت مديرة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" المكلفة فاطمة الراشد؛ أن رسالة المركز ترتكز على إثراء الوطن وأجياله الحاضرة والمستقبلية ضمن ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تنمية المعرفة الثقافية والعلمية، وتحفيز الإبداع والتفكير الابتكاري، وبناء جسور التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب .

وأشارت إلى تصدر السعوديين نسبة الزوار بواقع 83%، فيما بلغت نسبة الزوار غير السعوديين 17%، وقد تصدرت الفئة العمرية التي تقل عن 30 سنة النسبة الأكبر من مجمل الزوار بواقع 50%، لافتة النظر إلى أن عدد المبادرات والبرامج والتجارب المحلية والإقليمية والدولية التي نظمها إثراء بلغت نحو ألف ورشة تدريبية استفاد منها 10 آلاف مشارك .

كما قدم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"؛ 36 عرضًا مسرحيًا تنوعت بين عروض أوركسترا مارينسكي الروسية، وأوركسترا فينا ولاسكالا الإيطالية، إلى جانب 1300 عرض سينمائي، إضافة إلى المعارض الدائمة والمتغيرة، واستضافة معارض عالمية مثل معرض ليوناردو دافينشي، ومعرض إدفارد مونك، بحضور تجاوز 20 ألف زائر .

وأبانت الراشد أن "إثراء" أنتج ما يزيد على 85 منتجًا تنوع بين مواد سمعية وبصرية وأعمال فنية ومطبوعات وأفلام سعودية، التي حصدت عدداً من الجوائز في المحافل الدولية، كما أنتج إثراء 11 فيلمًا سعوديًّا يأتي أبرزها فيلم (جود)؛ وهو عبارة عن فيلم بصري يحكي تطور المملكة وخصائص مملكة الخير والإنسانية .

وأكدت مديرة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي"إثراء"، أن 3000 متطوع من الشباب والفتيات السعوديات سجلوا نحو ربع مليون ساعة تطوعية، وتلقوا نحو 40 ألف ساعة تدريبية من خلال ورش عمل لتعزز بناء الشخصية ومهارات الحياة، مبينةً أن المركز تميز بثلاثة برامج رائدة؛ وهي "تنوين" الذي يعد موسم الإبداع والابتكار، وبرنامج المسابقة الوطنية للقراءة "اقرأ" الذي يستهدف تحفيز حب القراءة لدى الشباب والفتيات في مختلف مناطق المملكة، وبرنامج "جسور" الذي يقدم الثقافة والمواهب السعودية المبدعة في مدن عالمية .