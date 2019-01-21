"هنقرستيشن" تهيئ أفضل بيئة عمل لمنسوبيها عبر هذا العقد

تواصل تربعها على عرش "صناعة التسوّق الإلكتروني" وتتوسّع

وقعت "هنقرستيشن" عقداً مع شركة "Great Place To Work" تهدف به إلى الوصول لأفضل المعايير العالمية والتوازن في بيئة العمل الخاصة، وتبحث "هنقرستيشن" من خلال هذه الاتفاقية عن تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتكاملة لتقييم السلوك ودعم ثقافة المنشأة وقيمها وكذلك الوصول إلى أعلى المعايير والممارسات في الإدارة والعناية بالموارد البشرية.

ومثّل "هنقرستيشن" في التوقيع الرئيس التنفيذي للموارد البشرية علي الغامدي؛ فيما مثّل شركة "Great Place To Work" الرئيس التنفيذي بالسعودية زياد غصن.

ويأتي توقيع "هنقرستيشن" للوصول إلى رضا منسوبيها والعمل على راحتهم وسعادتهم من خلال توفير بيئة عمل مميزة والاهتمام بعائلات موظفيها عبر تقديم أفضل المزايا والخدمات، وذلك لكي تستمر "هنقرستيشن" الاختيار الأول للباحثين عن العمل والسعي الجاد لتكون بيئة العمل الأفضل على مستوى المملكة.

يُذكر أن "هنقرستيشن" تتربع على صناعة التسوق الإلكتروني وتتوسع بشكل كبير وعدد موظفيها في تسارع وازدياد؛ الأمر الذي بحث من خلالها مسؤولو الشركة عن بيئة عمل تلبي تطلعات موظفيها، كما أن "هنقرستيشن" مكّنت عمل المرأة؛ حيث كان لها دور كبير في نجاحات الشركة، وهو الأمر الذي استدعى توفير بيئة عمل مميزة وآمنة لهن؛ حيث تعد بيئة "هنقرستيشن" بيئة جاذبة ومميزة للكفاءات وتبحث عن ضمان استمراريتها في الفترة المقبلة.