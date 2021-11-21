الخطوط السعودية تتصدر تصنيف "يوجوف" كأفضل العلامات التجارية 2021

تتويجًا لجهودها التي استهدفت التطوير المستمر لمنظومة خدماتها ومنتجاتها

تصدرت الخطوط السعودية تصنيف شركة يوجوف "YouGov" المتخصصة في الأبحاث التسويقية كأفضل العلامات التجارية لعام 2021م في المملكة، محققة قفزة في التصنيف خلال السنوات الثلاث الماضية من المركز الثامن، ثم صعدت بشكل تدريجي في تصنيف السنتين الماضيتين وصولاً إلى المركز الأول في العام الحالي.



وحصلت "السعودية" على هذا الاستحقاق تتويجًا لجهودها التي استهدفت التطوير المستمر لمنظومة خدماتها ومنتجاتها، كما أنه يُعد امتدادًا لنيلها العديد من الجوائز كجائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م" ضمن جوائز شركة "سكاي تراكس"، إلى جانب تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من "APEX"، وعلى التصنيف الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً من "APEX" المدعوم من "SIMPLIFLYING".



وتتضمن قائمة أفضل العلامات التجارية عام 2021م في المملكة - التي تصدرتها "السعودية" ضمن تصنيف "YouGov" - العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية الكبرى في مختلف المجالات.