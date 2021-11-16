الآسيوي: لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري رجل مباراة الأخضر وفيتنام

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي الأول، صالح الشهري، أفضل لاعب في مواجهة الأخضر مع مضيفه الفيتنامي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وساهم الشهري في حصد المنتخب السعودي النقطة الـ16 له في التصفيات بتسجيله هدف الانتصار الوحيد في مرمى فيتنام.



ويعد هذا الانتصار الخامس للأخضر السعودي من أصل 6 مباريات خاضها إلى الآن، فيما كان التعادل الوحيد مع منتخب أستراليا.



بهذا الفوز انفرد المنتخب السعودي بصدارة ترتيب المجموعة بـ16 نقطة كاملة من 6 مباريات، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.