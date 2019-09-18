مصدر مسؤول بـ "الدفاع": المملكة تعلن انضمامها إلى تحالف حماية الملاحة البحرية

منطقة العمليات ستغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عُمان والخليج العربي

أعلنت المملكة انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

تفصيلاً؛ صرّح مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بأن المملكة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزّز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج: مضيق هرمز، وباب المندب، وبحر عُمان، والخليج العربي.

يأتي انضمام المملكة إلى هذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.