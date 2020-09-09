"العبدالعالي" يعلن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا

كشف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا#.
وقال متحدث "الصحة" خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة: الخدمة الجديدة تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية للزوار بالتأكد من أن صحتهم تسمح لهم بحضور تجمعات.
وأضاف: نجدد النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق توكلنا، وهناك خدمات جديدة بالتطبيق.متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي
نصح الجميع بتحديث بياناته بالتطبيق.. وقال: هناك خدمات جديدة بالتطبيق
كشف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا#.
وقال متحدث "الصحة" خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة: الخدمة الجديدة تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية للزوار بالتأكد من أن صحتهم تسمح لهم بحضور تجمعات.
وأضاف: نجدد النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق توكلنا، وهناك خدمات جديدة بالتطبيق.