"العبدالعالي" يعلن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا

نصح الجميع بتحديث بياناته بالتطبيق.. وقال: هناك خدمات جديدة بالتطبيق

كشف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا#.

وقال متحدث "الصحة" خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة: الخدمة الجديدة تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية للزوار بالتأكد من أن صحتهم تسمح لهم بحضور تجمعات.

وأضاف: نجدد النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق توكلنا، وهناك خدمات جديدة بالتطبيق.